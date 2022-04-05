"Заїду і знову різатиму": 20-річний окупант, який вбивав людей у Бучі, погрожує повернутися в Україну

Російський військовий погрожує повторити злочини, здійснені в Бучі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський окупант з Владивостока 20-річний Михайло Ткач, який вбивав українців у Бучі, погрожує повернутися в Україну та продовжити різати голови мирних людей.

Про це він написав у своїх соцмережах, повідомляє Telegram-канал "Украина Сейчас: новости, война, Россия".

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Українці знайшли сторінку військового у соцмережах. Йому почали писати, що він воєнний злочинець і кат.

У результаті окупант почав не виправдовуватися, а погрожувати, що знову повернеться в Україну і вбиватиме людей.

"Я вже їду до вас і скоро вас усіх ви*бу. Як тільки я заїду до вас, знову різатиму ваші голови", – написав Ткач.

Він також "похвалився", що вбиває українців на їхній же землі та обізвав жителів нашої країни "ходячими смердючими трупами".

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Соцмережа російського військового. Фото: скріншот

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Військові РФ, які вийшли з Бучі, повернуться до України

Йдеться про 64-ту мотострілецьку бригаду 35-ї загальновійськової армії РФ, військовослужбовці якої чинили масові вбивства і тортури мирного населення під Києвом. Російське командування не проводитиме ротацію особового складу у цьому підрозділі і знову кидає його на передову.

Зазначені підрозділи окупантів з України вивели на територію Білорусі, і вже незабаром їх відправлять до Білгорода, а за два дні перекинуть на Харківський напрямок.

Українська розвідка вважає, що такі дії мають кілька цілей:

залякування мешканців населених пунктів України; злочини геноциду в Бучі можуть повторити знову в інших містах;

швидка "утилізація" непотрібних свідків тобто передислокація на таку ділянку фронту, де у них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити дачу показань у майбутніх судах.

Звірства російських окупантів під Києвом