ВСУ показали, как работает реактивная система залпового огня "Смерч" (видео)

Украинские военные быстро приводит машину в боевую готовность. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины показали в действии реактивную систему залпового огня "Смерч". В частности, весь процесс запуска с момента получения соответствующего приказа и до вылета снарядов по вражеским объектам.

Соответствующее видео опубликовали на странице ВСУ в Facebook.

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Что такое РСЗО "Смерч"

Это дальнобойная реактивная система залпового огня. Ее используют для поражения открыто расположенной, а также скрытой живой силы. Также с ее помощью обезвреживают технику, артиллерию, тактические ракеты, зенитные ракеты, разрушают командные пункты, узлы связи и объекты военно-промышленной структуры.

Война в Украине 27 марта