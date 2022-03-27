ЗСУ показали, як працює реактивна система залпового вогню "Смерч" (відео)

Українські військові швидко приводять машину в бойову готовність. Фото: колаж "Сьогодні"
У Сухопутних військах Збройних сил України показали у дії реактивну систему залпового вогню "Смерч". Зокрема, весь процес запуску з моменту отримання відповідного наказу і до вильоту снарядів по ворожих об'єктах.
Відповідне відео опублікували на сторінці ЗСУ у Facebook.
Що таке РСЗВ "Смерч"
Це далекобійна реактивна система залпового вогню. Її використовують для ураження відкрито розташованої, а також прихованої живої сили. Також з її допомогою знешкоджують техніку, артилерію, тактичні ракети, зенітні ракети, а також руйнують командні пункти, вузли зв'язку та об'єкти військово-промислової структури.
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