Лежит в руинах. Генштаб показал, как выглядит Гостомель после освобождения (видео)

Оккупанты разбомбили Гостомель / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные сняли на видео последствия временной оккупации Гостомеля. Они проехались по поселку и показали, что военные РФ натворили с уже освобожденным населенным пунктом.

Запись опубликовал Генштаб ВСУ.

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На записи видно, что большинство зданий в Гостомеле повреждены или разрушены полностью, многие стоят черные из-за пожаров после бомбардировок.

Кроме того, в населенном пункте осталось много уничтоженной техники оккупантов, в том числе танки, БТРы и грузовики. Также наши защитники нашли множество снарядов.

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Улицы Гостомеля сейчас усеяны обломками разрушенных домов и разбитых автомобилей, часть транспорта мирных жителей сгорела дотла.

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