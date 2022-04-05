Лежит в руинах. Генштаб показал, как выглядит Гостомель после освобождения (видео)

Оккупанты разбомбили Гостомель / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские военные сняли на видео последствия временной оккупации Гостомеля. Они проехались по поселку и показали, что военные РФ натворили с уже освобожденным населенным пунктом.
Запись опубликовал Генштаб ВСУ.
На записи видно, что большинство зданий в Гостомеле повреждены или разрушены полностью, многие стоят черные из-за пожаров после бомбардировок.
Кроме того, в населенном пункте осталось много уничтоженной техники оккупантов, в том числе танки, БТРы и грузовики. Также наши защитники нашли множество снарядов.
Улицы Гостомеля сейчас усеяны обломками разрушенных домов и разбитых автомобилей, часть транспорта мирных жителей сгорела дотла.
Зверства оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи военные РФ убили десятки мирных жителей, их тела хаотически разбросаны по улицам города. На многих жертвах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.
- Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.