Лежить у руїнах. Генштаб показав, як виглядає Гостомель після визволення (відео)

Окупанти розбомбили Гостомель / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові відзняли на відео наслідки тимчасової окупації Гостомеля. Вони проїхалися селищем і показали, що військові РФ накоїли із уже звільненим населеним пунктом.

Запис опублікував Генштаб ЗСУ.

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На записі видно, що більшість будівель у Гостомелі пошкоджені або зруйновані повністю, багато з них стоять чорні через пожежі після бомбардувань.

Крім того, у населеному пункті залишилося багато знищеної техніки окупантів, у тому числі танки, БТРи та вантажівки. Також наші захисники знайшли багато снарядів.

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Вулиці Гостомеля зараз усіяні уламками зруйнованих будинків та розбитих автомобілів, частина транспорту мирних жителів згоріла вщент.

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