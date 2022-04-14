ВСУ отразили атаки оккупантов на Донецком и Луганском направлении и разбили их технику

На Донбассе ВСУ отразили атаку российских военных / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные на Донецком и Луганском направлении отразили 8 атак российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook.

"За сутки наши воины успешно отбили восемь 8 атак противника. В частности, украинские защитники уничтожили танк, 4 единицы бронетехники и 6 единиц автомобильной техники, одну артиллерийскую систему противника", – говорится в сообщении.

Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила об отраженной атаке врага, а также о трофеях наших военных.

Реклама

Было уничтожено

личного состава- 10,

БМП – 1,

МТЛБ – 1,

ЗУ-23-2 – 1.

Трофеи ВСУ