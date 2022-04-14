ЗСУ відбили атаки окупантів на Донецькому та Луганському напрямку та розбили їх техніку

На Донбасі ВСУ відразили атаку російських військ / Фото: Колаж: Сьогодні
Українські військові на Донецькому та Луганському напрямках відбили 8 атак російських окупантів. Про це повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил у Facebook .
"За добу наші воїни успішно відбили вісім 8 атак супротивника. Зокрема, українські захисники знищили танк, 4 одиниці бронетехніки та 6 одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему супротивника", – йдеться у повідомленні.
Оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомило про відбиту атаку ворога, а також про трофеї наших військових.
Було знищено
- особового складу-10,
- БМП – 1,
- МТЛБ – 1,
- ЗУ-23-2 – 1.
Трофеї ЗСУ
- 13 квітня ЗСУ завдали ракетного удару по крейсеру "Москва" , що входить до складу ЧФ РФ Саме цей бойовий корабель був гордістю ВМФ Росії і був одним із найцінніших російських ресурсів у Чорному морі
- 2 квітня у Херсонській області українські військові за допомогою американського РК Javelin знищили російський танк.
- 19 березня у Бучанському районі, підрозділами ППО Сухопутних військ України збитий ворожий бойовий вертоліт К-52.
- З початку війни РФ проти України окупанти втратили величезну кількість техніки та близько 17 800 осіб особового складу. Минулої доби, 1 квітня, ЗСУ знищили 631 ворожий танк.
- 31 березня у Київській області бійці тероборони знищили п'ять одиниць російської військової техніки разом з екіпажами.
- Окрім того, українські військові 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади знищили найновіший вертоліт окупантів Ка-52 ("Алігатор") вартістю понад 16 мільйонів доларів.
- У Полтавській області частину техніки, яку відібрали у російських військових, вже відремонтовано та передано ЗСУ.
- Згідно з офіційними даними Міноборони України, станом на ранок 19 березня ЗСУ знищили 95 літаків та 115 вертольотів противника.
- Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські літаки просто почали боятися перетинати український кордон, бо на базу після такого польоту повертаються далеко не всі.
- Майже щодня наші захисники збивають кілька ворожих літальних апаратів. Іноді беруть у полон російських льотчиків. 7 березня був спійманий пілот збитого під Харковом російського літака. Ним виявився заступник командира авіаційного полку, що дислокувався у Воронежі.