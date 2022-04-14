ЗСУ відбили атаки окупантів на Донецькому та Луганському напрямку та розбили їх техніку

На Донбасі ВСУ відразили атаку російських військ / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові на Донецькому та Луганському напрямках відбили 8 атак російських окупантів. Про це повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил у Facebook .

"За добу наші воїни успішно відбили вісім 8 атак супротивника. Зокрема, українські захисники знищили танк, 4 одиниці бронетехніки та 6 одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему супротивника", – йдеться у повідомленні.

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомило про відбиту атаку ворога, а також про трофеї наших військових.

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Було знищено

особового складу-10,

БМП – 1,

МТЛБ – 1,

ЗУ-23-2 – 1.

Трофеї ЗСУ