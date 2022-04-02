ВСУ из Javelin "поприветствовали" российский Т-72 (видео)

ВСУ мастерски уничтожили военную технику врага / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсонской области украинские военные с помощью американского РК Javelin уничтожили российский танк. Об этом сообщает издание "Украинский Диалог".



ВСУ точным ударом уничтожили российский "Т-72Б3" из состава 295-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

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