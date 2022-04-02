ВСУ из Javelin "поприветствовали" российский Т-72 (видео)

ВСУ мастерски уничтожили военную технику врага / Фото: Коллаж: Сегодня
В Херсонской области украинские военные с помощью американского РК Javelin уничтожили российский танк. Об этом сообщает издание "Украинский Диалог".
ВСУ точным ударом уничтожили российский "Т-72Б3" из состава 295-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.
Потери оккупантов
- С начала войны РФ против Украины оккупанты потеряли огромное количество техники и около 17 800 человек личного состава. За прошлые сутки, 1 апреля, ВСУ уничтожили 631 вражеский танк.
- 31 марта в Киевской области бойцы терробороны уничтожили пять единиц российской военной техники вместе с экипажами.
- Российские военные несут потери как во время боев с ВСУ, так и по собственной вине – некоторые солдаты даже ранят себя, чтобы попасть в больницу и не воевать.
- Кроме того, украинские военные 128-й отдельной горно-штурмовой бригады уничтожили новейший вертолет оккупантов Ка-52 (Аллигатор) стоимостью более 16 миллионов долларов.
- Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады уничтожили военную технику российских оккупантов вместе с экипажем.
- Наши защитники ликвидировали заместителя командира авиационного полка оккупантов, подполковника Олега Червова. Его зарыли 16 марта в российском Воронеже.
- За три недели войны в Украине убито больше российских солдат, чем погибло американцев в Ираке и Афганистане за 20 лет.