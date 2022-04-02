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ЗСУ з Javelin "привітали" російський Т-72 (відео)

Наталія Магдик
2 квітня, 15:36
ЗСУ момент знищення ворожої техніки зняли на відео за допомогою безпілотника

ВСУ майстерно знищили військову техніку ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

На Херсонщині українські військові за допомогою американського РК Javelin знищили російський танк. Про це повідомляє видання "Український діалог".

ЗСУ влучним ударом знищили російський "Т-72Б3" з складу 295-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.

Втрати окупантів