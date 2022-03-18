Войска РФ слабеют с каждым днем – новые данные разведки

Войска РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Военная разведка Министерства обороны Великобритании сообщает, что на этой неделе российско-оккупационные войска добились минимального прогресса. Им не удалось взять в кольцо Киев и Николаев.
Об этом сообщили в Минобороны Британии в Twitter.
"Украинские силы вокруг Киева и Николаева продолжают сдерживать попытки России окружить эти города. Города Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются окруженными и подвергаются интенсивным российским обстрелам", – говорится в сообщении.
Война в Украине
- Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. По его словам, РФ пытается привлечь к войне наемников из других стран. ВСУ взяли в плен новых российских оккупантов. Многие из них отказываются возвращаться в РФ, а некоторых там вообще считают уже мертвыми.
- Российские оккупанты несут потери в войне против Украины. Их уничтожают как в воздухе, так и на земле. Истребители провели в небе несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно – это истребитель и штурмовик врага.
- Вооруженные Силы Украины ликвидировали российского оккупанта, который в 2014 году руководил обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском. Речь идет о Сергее Сухареве.
- Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил о предварительном согласовании гуманитарных коридоров на территории Сумской области, а также анонсировал доставку гуманитарной помощи в область при поддержке ООН.