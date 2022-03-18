Війська РФ слабшають з кожним днем – нові дані розвідки

Війська РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Військова розвідка Міністерства оборони Великої Британії повідомляє, що цього тижня російсько-окупаційні війська досягли мінімального прогресу. Їм не вдалося взяти в кільце Київ та Миколаїв.
Про це повідомили у Міноборони Британії в Twitter.
"Українські сили навколо Києва та Миколаєва продовжують стримувати спроби Росії оточити ці міста. Міста Харків, Чернігів, Суми та Маріуполь залишаються оточеними і зазнають інтенсивного російського обстрілу", – йдеться у повідомленні.
Війна в Україні
- Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. За його словами, РФ намагається залучити до війни найманців із інших країн. ЗСУ взяли в полон нових російських окупантів. Багато хто з них відмовляється повертатися до РФ, а деяких там взагалі вважають вже мертвими.
- Російські окупанти зазнають втрат у війні проти України. Їх знищують як у повітрі, так і на землі. Винищувачі провели в небі кілька повітряних боїв, вразили дві повітряні цілі, попередньо – винищувач і штурмовик ворога.
- Збройні Сили України ліквідували російського окупанта, який у 2014 році керував обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом. Йдеться про Сергія Сухарєва.
- Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив про попереднє узгодження гуманітарних коридорів на території Сумської області, а також анонсував доставку гуманітарної допомоги до області за підтримки ООН.