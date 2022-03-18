Війська РФ слабшають з кожним днем – нові дані розвідки

Війська РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Військова розвідка Міністерства оборони Великої Британії повідомляє, що цього тижня російсько-окупаційні війська досягли мінімального прогресу. Їм не вдалося взяти в кільце Київ та Миколаїв.

Про це повідомили у Міноборони Британії в Twitter.

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"Українські сили навколо Києва та Миколаєва продовжують стримувати спроби Росії оточити ці міста. Міста Харків, Чернігів, Суми та Маріуполь залишаються оточеними і зазнають інтенсивного російського обстрілу", – йдеться у повідомленні.

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