Во Львове ракетами ударили по военному объекту в центре города – глава ОВА

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Сегодня, 26 марта, во Львове дважды обстреляли объекты инфраструктуры.

Об этом сообщили на совместном брифинге глава Львовской ОГА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовой.

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Брифинг проходил под третью воздушную тревогу за день, объявленную во Львове.

"Сегодня было два попадания по объектам критической инфраструктуры, один из которых попал в нефтебазу в самом Львове, в жилом квартале. Второй – по объекту оборонной инфраструктуры, по заводу, который также находится в жилом квартале. По каждому объекту было нанесено по два удара", – сообщил Козицкий.

В больницы обратились пять человек, жертв нет – это по первой атаке. По второй – продолжается тушение пожара.

Как отметил Андрей Садовой, это уже вторая атака за неделю, а удары идут по объектам инфраструктуры. Сегодня также ударной волной была повреждена школа и детский сад.

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"Мы не знаем, какая следующая цель у ракет, которые сегодня вылетали из города Севастополь", – отметил Садовой.

Обстрел Львова

Ранее оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе. Из-за этого в городе достаточно много дыма.

В городе было слышно несколько взрывов и продолжала работать сирена. Во Львове достаточно ветрено и власти просят людей закрыть окна из-за сильного дыма на улице.

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Из-за обстрелов пострадали пять людей, однако информация о том, что было попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры, не подтвердилась.

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