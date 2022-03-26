У Львові ракетами вдарили по військовому об'єкту в центрі міста – голова ОВА

/ Фото: Гордон, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 26 березня, у Львові двічі обстріляли об'єкти інфраструктури.

Про це повідомили на спільному брифінгу голова Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий.

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Брифінг проходив під третю повітряну тривогу на день, оголошену у Львові.

"Сьогодні було два влучення по об'єктах критичної інфраструктури, одне з яких потрапило до нафтобази у самому Львові, у житловому кварталі. Друге – по об'єкту оборонної інфраструктури, по заводу, який також розташований у житловому кварталі. По кожному об'єкту було завдано по два удари" , – повідомив Козицький.

До лікарень звернулося п'ять людей, жертв немає – це за першою атакою. За другою – триває гасіння пожежі.

Як зазначив Андрій Садовий, це вже друга атака за тиждень, а удари йдуть по об'єктах інфраструктури. Сьогодні також ударною хвилею було пошкоджено школу та дитячий садок.

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"Ми не знаємо, яка наступна ціль у ракет, які сьогодні вилітали з міста Севастополь", – зазначив Садовий.

Обстріл Львова

Раніше окупанти завдали ракетний удар по нафтобазі. Через це у місті досить багато диму.

У місті було чути кілька вибухів та продовжувала працювати сирена. У Львові досить вітряно і влада просить людей закрити вікна через сильний дим на вулиці.

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Через обстріл постраждали п'ять людей, однак інформація про те, що було потрапляння до житлового будинку чи інших об'єктів інфраструктури, не підтвердилася.

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