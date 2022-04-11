Вместо клумб – могилы. В Мариуполе у домов уже появляются целые кладбища (фото)

Улицы Мариуполя превратились в кладбище. Фото: Reuters. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Мариуполе на газонах и клумбах начали появляться настоящие кладбища. Местные жители заблокированного оккупантами города вынуждены хоронить своих близких прямо рядом со своими домами.
Жуткие фото из Мариуполя опубликовало британское агентство Reuters.
На снимках видно, что люди устанавливают кресты с фотографиями и датами рождения и смерти погибших.
Могилы расположены просто на разделительной полосе, где раньше был газон и клумбы. И все это в жилом районе, под окнами многоэтажек.
Также на фото попал мужчина, который несет искусственные цветы, чтобы украсить кладбище посреди улицы. На том же снимке – женщина с перебинтованной рукой, а также воронка и многоэтажки без окон.
Кладбища в Мариуполе. Фото: Reuters
Ситуация в Мариуполе
- По данным Генштаба ВСУ, в городе Мариуполе при поддержке артиллерии и авиации оккупанты продолжают штурмовые действия в районах завода "Азовсталь" и морского порта.
- Защитники Мариуполя делают невозможное, чтобы город оставался украинским. Они призывают "тех, кто верен присяге", присоединиться к борьбе за возвращение города и победу. Также в "Азове" рассказали, что на самом деле происходит в Мариуполе.
- Министерство обороны Великобритании считает, что российские оккупанты могут атаковать Мариуполь фосфорными бомбами.
- Представители Красного Креста не могут добраться до Мариуполя уже пять дней подряд.
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Мариуполь остается одной из важных позиций. Если перестать там сражаться, все остальные позиции страны станут слабее.