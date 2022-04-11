Замість клумб – могили. У Маріуполі біля будинків вже з'являються цілі цвинтарі (фото)

Вулиці Маріуполя перетворилися на кладовища. Фото: Reuters / Фото: Колаж: Сьогодні
У Маріуполі на газонах та клумбах почали з'являтися справжні цвинтарі. Місцеві жителі заблокованого окупантами міста змушені ховати своїх близьких прямо поряд з будинками.
Жахливі фото з Маріуполя опублікувало британське агентство Reuters.
На знімках видно, що люди встановлюють хрести з фотографіями і датами народження та смерті загиблих.
Могили розташовані просто на розділовій смузі, де раніше був газон та клумби. І все це у житловому районі, під вікнами багатоповерхівок.
Також на фото потрапив чоловік, який несе штучні квіти, щоб прикрасити цвинтар посеред вулиці. На тому ж знімку – жінка з перебинтованою рукою, а також вирва та багатоповерхівки без вікон.
Кладовище у Маріуполі. Фото: Reuters
Ситуація у Маріуполі
- За даними Генштабу ЗСУ, у місті Маріуполі за підтримки артилерії та авіації окупанти продовжують штурмові дії у районах заводу "Азовсталь" та морського порту.
- Захисники Маріуполя роблять неможливе, щоб місто залишалося українським. Вони закликають "тих, хто вірний присязі", приєднатися до боротьби за повернення міста та перемогу. Також в "Азові" розповіли, що насправді відбувається у Маріуполі.
- Міністерство оборони Великої Британії вважає, що російські окупанти можуть атакувати Маріуполь фосфорними бомбами.
- Представники Червоного Хреста не можуть дістатися до Маріуполя вже п'ять днів поспіль.
- Президент України Володимир Зеленський розповів, що Маріуполь залишається однією з важливих позицій. Якщо перестати там боротися, всі інші позиції країни стануть слабшими.