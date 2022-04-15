В Северодонецке оккупанты повредили водопровод и склады с продуктами – город остался без воды

РФ обстреливает Донбасс. Фото: коллаж "Сегодня"
В Северодонецке российские оккупанты своими обстрелами повредили водопровод. Также они разрушили два продуктовых склада.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"В Северодонецке поврежден водопровод, разрушены два продуктовых склада. Это последствия обстрелов города 15 апреля", – написал Гайдай.
Российские оккупанты цинично бьют по инфраструктуре. Так, они повредили водопровод большого диаметра. С 20:00 в Северодонецке будет отключена вода, начнется ремонт разрушенного участка. Также обстреляны два продуктовых склада – объем ущерба устанавливается.
"В целом в течение дня русская армия открывала огонь по Северодонецку, Рубежному, Кременной. Повреждены восемь объектов. В частности, пять частных жилых домов", – подчеркнул глава Луганской ОВА.
Оккупанты обстреливают Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Оккупанты обстреляли Кременную и Лисичанск, есть погибшие и раненные
За прошедшие сутки российские войска 24 раза обстреливали дома и инфраструктуру Луганской области. В результате два человека погибли и еще два получили ранения. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
Он уточнил, что речь идет об огне, открытом врагом по жилым кварталам и объектам инфраструктуры, а не о боевых действиях.
Оккупанты пять раз обстреляли дома жителей городка Кременная и четыре раза – жилые дома в Лисичанске. Уничтожены и повреждены 12 домов, технических и промышленных сооружений.
"Установлено, что два человека погибли, еще двое ранены. Так, в результате артиллерийских обстрелов 37-летний житель Кременной получил проникающее осколочное ранение спины", – сообщил Гайдай.
Он добавил, что в Рубежном в течение месяца продолжаются позиционные уличные бои.
"Некоторые печальные новости мы получаем, только когда свидетелю происшествия удается вырваться из рук захватчиков. Вчера стало известно, что еще в марте местный житель получил ранения, после чего был вывезен неизвестными в сторону Сватово, потерял много крови и через двое суток умер", – рассказал Гайдай.
Обстановка в Луганской области
Ранее Гайдай призвал местных жителей как можно скорее покинуть Луганскую область, поскольку практически все населенные пункты находятся под огнем оккупантов.
При этом гуманитарные коридоры практически не работают из-за постоянных обстрелов со стороны российских войск. В Луганской области власти согласовали пять гуманитарных коридоров на 1 апреля. Однако эвакуация из шести населенных пунктов оказалась проблематичной – оккупанты игнорируют "режим тишины" и обстреливают мирных жителей.
Еще 31 марта было известно, что в область оккупанты из России свозят технику. Также на территорию области заехали чеченские боевики, которые используются как заградительные отряды против гражданских людей.
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