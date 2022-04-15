В Северодонецке оккупанты повредили водопровод и склады с продуктами – город остался без воды

РФ обстреливает Донбасс. Фото: коллаж "Сегодня"

В Северодонецке российские оккупанты своими обстрелами повредили водопровод. Также они разрушили два продуктовых склада.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"В Северодонецке поврежден водопровод, разрушены два продуктовых склада. Это последствия обстрелов города 15 апреля", – написал Гайдай.

Российские оккупанты цинично бьют по инфраструктуре. Так, они повредили водопровод большого диаметра. С 20:00 в Северодонецке будет отключена вода, начнется ремонт разрушенного участка. Также обстреляны два продуктовых склада – объем ущерба устанавливается.

"В целом в течение дня русская армия открывала огонь по Северодонецку, Рубежному, Кременной. Повреждены восемь объектов. В частности, пять частных жилых домов", – подчеркнул глава Луганской ОВА.

Оккупанты обстреливают Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай

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За прошедшие сутки российские войска 24 раза обстреливали дома и инфраструктуру Луганской области. В результате два человека погибли и еще два получили ранения. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

Он уточнил, что речь идет об огне, открытом врагом по жилым кварталам и объектам инфраструктуры, а не о боевых действиях.