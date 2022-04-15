У Сєвєродонецьку окупанти пошкодили водогін і склади з продуктами – місто залишилося без води

РФ обстрілює Донбас. Фото: колаж "Сьогодні"

У Сєвєродонецьку російські окупанти своїми обстрілами пошкодили водогін. Також вони зруйнували два продуктові склади.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"У Сєвєродонецьку пошкоджено водогін, зруйновано два продуктові склади. Це наслідки обстрілу міста 15 квітня", – написав Гайдай.

Російські окупанти цинічно б'ють по інфраструктурі. Так, вони пошкодили водогін великого діаметра. З 20:00 у Сєвєродонецьку буде відключено воду, розпочнеться ремонт зруйнованої ділянки. Також обстріляно два продуктові склади – обсяг збитків встановлюється.

"Загалом протягом дня російська армія відкривала вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній. Пошкоджено вісім об’єктів. Зокрема, п'ять приватних житлових будинків", – наголосив голова Луганської ОВА.

Окупанти обстрілюють Луганську область. Фото: Сергій Гайдай

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Протягом минулої доби російські війська 24 рази обстрілювали будинки та інфраструктуру Луганської області. В результаті дві особи загинули та ще дві отримали поранення. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

Він уточнив, що йдеться про вогонь, відкритий ворогом по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури, та аж ніяк не про бойові дії.