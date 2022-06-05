В Николаеве после обстрела оккупантов второй день тушат склады со шротом (фото)

В Николаеве ликвидируют последствия пожара после обстрела оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Николаеве оккупанты 4 июня накрыли жилые кварталы и инфраструктурный объект. В результате вспыхнул масштабный пожар. Его гасят уже вторые сутки.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
В результате обстрела Николаева загорелись склады с зерновым шротом. Сенкевич уточнил, что пожар спасатели ликвидируют до сих пор.
Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области, пожар возник на площади 10 тысяч квадратных метров, для его ликвидации привлечены 11 единиц техники и 50 пожарных. Дополнительно, на месте работают пожарные команды местных предприятий.
В целом огонь уничтожил два складских помещения. Жертв и пострадавших нет.
Пожар в Николаеве Фото: ГСЧС
Николаев под обстрелами
- Утром в четверг, 2 июня, в Одессе и Николаеве прогремели взрывы. По словам очевидцев, "прилетело" несколько ракет. Взрывы были слышны в разных районах.
В Николаеве около 5:55 местные жители слышали сразу несколько взрывов в разных районах города. По словам очевидцев, над Николаевом видели 4 ракеты. По меньшей мере, одну из них сбили. Из-за обстрела российских оккупантов погибли 2 человека. Также 2 человека получили ранения.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что появились. признаки подготовки отступления в регионе русской армии. Оккупанты начали взрывать мосты, боясь контрнаступления украинской армии.
- Кроме того, утром 4 июня раз пострадал Корабельный район. Известно о трех погибших. Двое из них погибли на месте обстрела, один человек скончался по дороге в больницу. Также ранения получили еще четыре человека – за их жизнь борются медики.