У Миколаєві після обстрілу окупантів другий день гасять склади зі шротом (фото)

В Миколаєві ліквідовують наслідки пожежі після обстрілу оккупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаєві окупанти 4 червня накрили житлові квартали та інфраструктурний об'єкт. В результаті спалахнула масштабна пожежа. Її гасять вже другу добу.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкєвич.

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Внаслідок обстрілу Миколаєва загорілись склади із зерновим шротом. Сєнкевич уточнив, що пожежу рятувальники ліквідовують досі.

Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області, пожежа виникла на площі 10 тисяч кв метрів, для її ліквідації залучено 11 одиниць техніки та 50 вогнеборців. Додатково на місці працюють пожежні команди місцевих підприємств.

Загалом вогонь знищив два складські приміщення. Жертв та постраждалих немає.

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Пожежа в Миколаєві. Фото: ДСНС

Миколаїв під обстрілами