В Мариуполе МЧС РФ мародерят во время разборов завалов домов (фото)

В Мариуполе оккупанты разбирают завалы домов и грабят людей. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"
Российские оккупанты не только заметают следы своих преступлений в Мариуполе, но и мародерят. Солдаты РФ забирают вещи, которые остались в разрушенных домах. Это еще раз подтверждает, что мародерство – неотъемлемая черта россиян.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Мариуполь. Разбор завалов рабочих МЧС России ожидаемо превратился в разбор запасов мариупольцев. Кроме самих последствий бомбардировок, МЧСники России убирают и имущество мариупольцев, оставшееся в домах и квартирах. Мародерство – неотъемлемая черта россиян", – заявил Андрющенко.
По его словам, жители Мариуполя и дальше отказываются работать над сбором трупов. Советник мэра считает, что это повлияло на то, что МЧС РФ начало мародерить.
МЧС РФ грабит мариупольцев. Фото: Петр Андрющенко
Ситуация в Мариуполе
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал: властям известно о том, что российские военные вывозят тела погибших жителей Мариуполя на территорию Старокрымского кладбища, где хоронят их в местах массового захоронения.
- Оккупанты создали фейки о массовых захоронениях в Мангуше, расположенном в 15 км от Мариуполя. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне начали уничтожать следы преступлений, а российская пропаганда вместе с "официальными органами ДНР" выпустила серию "опровержений" о массовых захоронениях.
- "Азов" с начала полномасштабного наступления РФ уничтожил, по подтвержденным данным, 1157 единиц живой силы противника, еще 840 – по неподтвержденным данным.
- С завода "Азовсталь" в Мариуполе было эвакуировано более 300 гражданских лиц, в первую очередь женщин и детей. Готовится второй этап эвакуации, чтобы вывезти раненых и медиков.
- Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев пытается спасти военных, держащих оборону "Азовстали" в Мариуполе. Нарабатываются дипломатические варианты спасения украинских защитников. К этому процессу привлечены влиятельные страны.
- Военный эксперт Олег Жданов предположил, как дальше будут развиваться события в Мариуполе после эвакуации гражданского населения с "Азовстали".
- Украинские военнослужащие, которые держат оборону на территории завода, не могут подтвердить, что всех гражданских уже эвакуировали. На "Азовстали" много завалов, люди могут быть заблокированы.