У Маріуполі МНС РФ мародерять під час розборів завалів будинків (фото)

У Маріуполі окупанти розбирають завали будинків та грабують людей. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"
Російські окупанти не тільки замітають сліди своїх злочинів у Маріуполі, але й мародерять. Солдати РФ забирають речі, що залишилися у зруйнованих будинках. Це ще раз підтверджує, що мародерство є невід'ємною рисою росіян.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Розбір завалів робітників МНС Росії очікувано перетворився на розбір запасів маріупольців. Крім самих наслідків бомбардувань, МНСники прибирають і майно маріупольців, що залишилося в будинках та квартирах. Мародерство – невід'ємна риса росіян", – заявив Андрющенко.
За його словами, жителі Маріуполя й надалі відмовляються працювати над збиранням трупів. Радник мера вважає, що це вплинуло на те, що МНС РФ почало мародерити.
МНС РФ грабує маріупольців Фото: Петро Андрющенко
Ситуація у Маріуполі
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів: владі відомо про те, що російські військові вивозять тіла загиблих жителів Маріуполя на територію Старокримського цвинтаря, де ховають їх у місцях масового поховання.
- Окупанти створили фейки про масові поховання у Мангуші, розташованому за 15 км від Маріуполя. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що росіяни почали знищувати сліди злочинів, а російська пропаганда разом з "офіційними органами ДНР" випустила серію "спростування" про масові поховання.
- "Азов" від початку повномасштабного наступу РФ знищив, за підтвердженими даними, 1157 одиниць живої сили противника, ще 840 – за непідтвердженими даними.
- Із заводу "Азовсталь" у Маріуполі було евакуйовано понад 300 цивільних осіб, насамперед жінок та дітей. Готується другий етап евакуації, щоб вивезти поранених та медиків.
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Київ намагається врятувати військових, що тримають оборону "Азовсталі" у Маріуполі. Напрацьовуються дипломатичні варіанти порятунку українських захисників. До цього процесу залучено впливові країни.
- Військовий експерт Олег Жданов припустив, як далі розвиватимуться події у Маріуполі після евакуації цивільного населення з "Азовсталі".
- Українські військовослужбовці, які тримають оборону на території заводу, не можуть підтвердити, що всіх цивільних уже евакуювали. На "Азовсталі" багато завалів, люди можуть бути заблоковані.