В Херсонской области оккупанты выдают себя за ВСУ – подробности

Оккупанты продолжают наносить удары / Коллаж "Сегодня"

В Херсонской области российские танки под украинскими флагами обстреливают населенные пункты. Все для того, чтобы дискредитировать украинских военных.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Оккупанты пытаются имитировать присутствие подразделений ВСУ на оккупированных ими территориях и дискредитировать украинских военных.

"Защитники Украины не обстреливают гражданские объекты и население, не открывают огонь по населенным пунктам, где оккупанты прячутся за мирными жителями", – говорится в сообщении.

Также на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей российские военные продолжают агитировать людей за создание псевдореспублик.

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