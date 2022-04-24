У Херсонській області окупанти видають себе за ЗСУ – деталі

Окупанти продовжують завдавати ударів / Колаж "Сьогодні"

У Херсонській області російські танки під українськими прапорами обстрілюють населені пункти. Все для того, щоб дискредитувати українських військових.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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Окупанти намагаються імітувати присутність підрозділів ЗСУ на окупованих ними територіях та дискредитувати українських військових.

"Захисники України не обстрілюють цивільні об'єкти та населення, не відкривають вогонь по населених пунктах, де окупанти ховаються за мирними жителями" , – йдеться у повідомленні.

Також на окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей російські військові продовжують агітувати людей за створення псевдореспублік.

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Ситуація у Миколаєві та області

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