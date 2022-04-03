В Буче оккупанты связывали детей и насиловали девочек

Военные РФ зверски убивали не только взрослых, но и детей. Фото: коллаж "Сегодня"
В освобожденной от российских оккупантов Бучи в Киевской области на улицах находят тела жестоко убитых украинцев. У некоторых погибших детей связаны руки, а у девочек разорваны половые органы.
Об этом пишет журналист Евгений Спирин в Facebook.
"Связывали детей. Застреленные собаки. Убитые женщины. Девочки до 10 лет с порванными влагалищами. Ирпень, Буча, Дмитриевка. Как с этим жить и стоит ли вообще жить. Как это объяснить себе? Как? Их не должно существовать. Их надо уничтожить всех. Всех до одного. Каждую мразь во всех их псковсках и усть пизд*йсках. Каждую. Превратить в пыль. В грязь и глину. Всех", – говорится в сообщении.
Зверства российских оккупантов
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы. Украинские правоохранители учтут все факты преступлений – за каждое найдут ответчика.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что показывало, что они безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.
- Ирпень полностью находится под контролем законной украинской власти. 31 марта в освобожденном от российских оккупантов Ирпене полиция начала поиск тел погибших мирных жителей. Только за 30 марта в морг передали 14 тел погибших. Горадминистрация начала поиск пропавших без вести.