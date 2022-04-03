У Бучі окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток

Військові РФ по-звірячому вбивали не лише дорослих, а й дітей. Фото: колаж "Сьогодні"

У звільненій від російських окупантів Бучі у Київській області на вулицях знаходять тіла жорстоко вбитих українців. У деяких загиблих дітей зв'язані руки, а у дівчаток розірвали статеві органи.

Про це пише журналіст Євген Спірін у Facebook.

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"Зв'язували дітей. Застрелені собаки. Убиті жінки. Дівчатка до 10 років з порваними піхвами. Ірпінь, Буча, Дмитрівка. Як із цим жити і чи варто взагалі жити. Як це пояснити собі? Як? Їх не повинно існувати. Їх треба знищити всіх. Усіх до одного. Кожну мерзоту у всіх їх псковськах і усть пизд*йськах. Кожну. Перетворити на пил. У бруд і глину", – йдеться у повідомленні.

Звірства російських окупантів