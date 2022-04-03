У Бучі окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток

Військові РФ по-звірячому вбивали не лише дорослих, а й дітей. Фото: колаж "Сьогодні"
У звільненій від російських окупантів Бучі у Київській області на вулицях знаходять тіла жорстоко вбитих українців. У деяких загиблих дітей зв'язані руки, а у дівчаток розірвали статеві органи.
Про це пише журналіст Євген Спірін у Facebook.
"Зв'язували дітей. Застрелені собаки. Убиті жінки. Дівчатка до 10 років з порваними піхвами. Ірпінь, Буча, Дмитрівка. Як із цим жити і чи варто взагалі жити. Як це пояснити собі? Як? Їх не повинно існувати. Їх треба знищити всіх. Усіх до одного. Кожну мерзоту у всіх їх псковськах і усть пизд*йськах. Кожну. Перетворити на пил. У бруд і глину", – йдеться у повідомленні.
Звірства російських окупантів
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані. Українські правоохоронці врахують усі факти злочинів – за кожне знайдуть відповідача.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило, що вони беззбройні.
- У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.
- Ірпінь повністю перебуває під контролем законної української влади. 31 березня у звільненому від російських окупантів Ірпені поліція розпочала пошук тіл загиблих мирних жителів. Тільки за 30 березня у морг передали 14 тіл загиблих. Міська адміністрація почала пошук зниклих безвісти.