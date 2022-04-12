В Буче оккупанты расстреляли двух сыновей и жену на глазах у мужа

В Буче оккупанты расстреляли семью на глазах у мужчины. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Буче под Киевом российские оккупанты расстреляли жену и детей на глазах у мужа. Мужчина чудом остался жив и сбежал из-под обстрелов.
Об этом он рассказал журналистам, видео опубликовал "Укринформ".
Двух сыновей и жену Александра Чикмарева расстреляли военные РФ при попытке эвакуироваться из Бучи.
"6 числа мы собрались с друзьями и с братом уезжать из Бучи. Мы выехали из дому, напротив нас остановилось БМП. Я остановил автомобиль, соседи остановились. И сразу начался обстрел. Дети и жена погибли сразу. Старшему 10, младшему 5. Загорелся автомобиль, я получил ранение. Переполз с автомобиля на тропинку. Спрятался за дерево. Два автомобиля военных между собой поравнялись, переговорили и разъехались", – вспоминает Александр.
Мужчина рассказал, что очевидных причин для расстрела у оккупантов не было, ведь машина даже была не затонирована. Видели, что едет семья.
Зверства оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи военные РФ убили десятки мирных жителей, их тела хаотически разбросаны на улицах города. На многих жертвах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым на вид лет по 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.