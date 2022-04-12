У Бучі окупанти розстріляли двох синів та дружину на очах у чоловіка

У Бучі окупанти розстріляли сім'ю на очах у чоловіка. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Бучі під Києвом російські окупанти розстріляли дружину та дітей на очах у чоловіка. Чоловік дивом залишився живим і втік з-під обстрілу.
Про це він розповів журналістам, відео опублікував "Укрінформ".
Двох синів та дружину Олександра Чикмарьова розстріляли військові РФ під час спроби евакуюватися з Бучі.
"6 числа ми зібралися з друзями і з братом їхати з Бучі. Ми виїхали з дому, навпроти нас зупинилося БМП. Я зупинив автомобіль, сусіди зупинилися. І одразу почався обстріл. Діти та дружина загинули одразу. Старшому 10, молодшому 5. Загорівся автомобіль , я отримав поранення. Переповз із автомобіля на стежку. Сховався за дерево. Два автомобілі військових між собою порівнялися, переговорили та роз'їхалися", – згадує Олександр.
Чоловік розповів, що очевидних причин для розстрілу окупанти не мали, адже машина навіть була не затонована. Бачили, що їде родина.
Звірства окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі військові РФ вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично розкидані на вулицях міста На багатьох жертвах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.
- У Бучі у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, яким на вигляд років по 14.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – тортурну, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.