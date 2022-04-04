В братской могиле у храма в Буче после освобождения города обнаружили тела 150 человек

Появились спутниковые фото места захоронения жителей Бучи / Фото: Коллаж: Сегодня

В освобожденной от российских оккупантов Буче Киевской области на территории одного из храмов нашли братскую могилу, где были около 150 мирных жителей.

Могила появилась не позже 10 марта. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки из Бучи, которые опубликовала американская компания Maxar Technologies, пишет Reuters.

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На спутниковом снимке видно место захоронения с траншеей длиной примерно 13,7 метра на территории храма Андрея Первозванного и всех святых.

По данным Maxar Technologies, первые признаки раскопок братской могилы были замечены 10 марта. Последние фото датируются 31 марта.

Журналисты Reuters, посетившие Бучу 2 апреля, видели тела, лежащие на улицах города, а также братскую могилу у церкви. Сообщается, что из груды красной глины торчали руки и ноги убитых людей.

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/ Фото: Reuters

В свою очередь корреспондент CNN, побывавший в Буче, видел по меньшей мере дюжину тел в мешках для трупов, сваленных в братскую могилу.

Местные жители рассказали ему, что на территории храма похоронено около 150 человек – в основном мирных жителей, погибших во время боев под Бучей.

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Как сообщает CNN, люди, находившиеся на месте братской могилы, плакали и искали тела погибших родных.

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