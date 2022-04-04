У братській могилі біля храму в Бучі після визволення міста виявили тіла 150 людей

З'явилися супутникові фото місця поховання мешканців Бучі / Фото: Колаж: Сьогодні

У звільненій від російських окупантів Бучі Київської області на території одного з храмів знайшли братську могилу, в якій було близько 150 мирних жителів.

Могила з'явилася пізніше 10 березня. Про це свідчать супутникові знімки з Бучі, які опублікувала американська компанія Maxar Technologies, пише Reuters.

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На супутниковому знімку видно місце поховання з траншеєю довжиною приблизно 13,7 метра на території храму Андрія Первозванного та всіх святих.

За даними Maxar Technologies, перші ознаки розкопок братської могили були помічені 10 березня. Останні фото датуються 31 березня.

Журналісти Reuters, які відвідали Бучу 2 квітня, бачили тіла, що лежали на вулицях міста, а також братську могилу біля церкви. Повідомляється, що з купи червоної глини стирчали руки та ноги вбитих людей.

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/ Фото: Reuters

Зі свого боку кореспондент CNN, що побував у Бучі, бачив щонайменше дюжину тіл у мішках для трупів, звалених у братську могилу.

Місцеві жителі розповіли йому, що на території храму поховано близько 150 людей – здебільшого мирних жителів, які загинули під час боїв під Бучею.

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Як повідомляє CNN, люди, які перебували на місці братської могили, плакали та шукали тіла загиблих рідних.

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