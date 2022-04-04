У братській могилі біля храму в Бучі після визволення міста виявили тіла 150 людей

З'явилися супутникові фото місця поховання мешканців Бучі / Фото: Колаж: Сьогодні
У звільненій від російських окупантів Бучі Київської області на території одного з храмів знайшли братську могилу, в якій було близько 150 мирних жителів.
Могила з'явилася пізніше 10 березня. Про це свідчать супутникові знімки з Бучі, які опублікувала американська компанія Maxar Technologies, пише Reuters.
На супутниковому знімку видно місце поховання з траншеєю довжиною приблизно 13,7 метра на території храму Андрія Первозванного та всіх святих.
За даними Maxar Technologies, перші ознаки розкопок братської могили були помічені 10 березня. Останні фото датуються 31 березня.
Журналісти Reuters, які відвідали Бучу 2 квітня, бачили тіла, що лежали на вулицях міста, а також братську могилу біля церкви. Повідомляється, що з купи червоної глини стирчали руки та ноги вбитих людей.
Зі свого боку кореспондент CNN, що побував у Бучі, бачив щонайменше дюжину тіл у мішках для трупів, звалених у братську могилу.
Місцеві жителі розповіли йому, що на території храму поховано близько 150 людей – здебільшого мирних жителів, які загинули під час боїв під Бучею.
Як повідомляє CNN, люди, які перебували на місці братської могили, плакали та шукали тіла загиблих рідних.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили багато мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.
- За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, у місті в братській могилі поховали 280 місцевих жителів, деяким убитим було по 14 років.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти ґвалтували дітей.