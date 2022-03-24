В Бердянском порту прогремели взрывы (фото, видео)

В Бердянске раздаются взрывы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Бердянском порту Запорожской области слышны сильные взрывы. Город находится под контролем российских войск.

Об этом сообщил Telegram-канал Perepichka News.

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Сегодня, 24 марта, в городе прогремели взрывы. В результате взрывов в порту возник масштабный пожар. По предварительным данным, горит состав ракетно-артиллерийского вооружения.

Отметим, что Бердянск находится под контролем военных РФ. Местные жители регулярно проводят акции протеста против нахождения в Бердянске армии РФ.

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Обстановка в Бердянске

В начале марта Бердянск оказался захваченный российскими войсками. Люди несколько дней выходили на протесты, скандируя, что Бердянск – это Украина.

21 марта глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что удерживающие город российские оккупанты похитили из морского порта в Бердянске пять кораблей с несколькими десятками тысяч тонн зерна.

18 марта в плену у оккупантов оказалась журналистка Hromadske Виктория Рощина. На этой неделе девушку отпустили.

Оккупанты похитили в Бердянске нардепа от ОПЗЖ и бизнесмена Александра Пономарева. Предприятия остановили работу в знак протеста против похищения.

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