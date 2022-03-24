У Бердянському порту ЗСУ знищили десантний корабель окупантів (фото, відео)

У Бердянську лунають вибухи / Фото: Колаж: Сьогодні

У Бердянському порту Запорізької області чутно сильні вибухи. ЗСУ знищили десантний корабель окупантів "Орськ" та резервуар на 3000 тон палива.

Про це повідомили ВМС ЗСУ у Facebook.

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"В захопленому РФ порту Бердянськ знищено великий десантний корабель "Орськ" чорноморського флоту окупантів", – йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 24 березня, у місті прогриміли вибухи. Внаслідок вибухів у порту виникла масштабна пожежа. Збройними силами України пошкоджено ще два кораблі. Знищено резервуар на 3000 тон палива. Пожежа перекинулась на склад боєприпасів ворога. Подробиці завданих окупанту збитків уточнюються.

Зазначимо, що Бердянськ перебуває під контролем військових РФ. Місцеві жителі регулярно проводять акції протесту проти перебування у Бердянську російської армії.

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Обстановка у Бердянську

На початку березня Бердянськ виявився захоплений російськими військами. Люди кілька днів виходили на протести, скандуючи, що Бердянськ – це Україна.

21 березня глава Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що російські окупанти, які утримують місто, викрали з морського порту у Бердянську п'ять кораблів з кількома десятками тисяч тонн зерна.

18 березня у полоні в окупантів опинилася журналістка Hromadske Вікторія Рощина. Цього тижня дівчину відпустили.

Окупанти викрали у Бердянську нардепа від ОПЗЖ та бізнесмена Олександра Пономарьова. Підприємства зупинили роботу на знак протесту проти викрадення.

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