Утро в Украине началось со взрывов: что известно (видео)

На месте взрывов видно дым. Фото: коллаж "Сегодня"
В ряде городов нашей страны сегодня, 18 марта, утром были слышны взрывы. Так, около 6:00 в Вознесенске Николаевской области по одному из складов оккупанты нанесли авиаудар.
Как сообщает Суспільне, информации о травмированных и погибших пока нет.
Кроме того, во Львове около 6:30 также сообщили о звуках взрывов. Видно возгорание на окраине города, информации о разрушениях и травмированных пока нет, сказал советник главы МВД Вадим Денисенко.
Как сообщает мэр города Андрей Садовый, российские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта.
"Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В постройках нашего АТП-1 повреждены окна", – написал он.
Ситуация на месте уточняется.
Кроме того, утром враг нанес удары по военной инфраструктуре вблизи Запорожья, сообщил в национальном эфире глава ОГА Александр Старух.
Война в Украине
- Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. По его словам, РФ пытается привлечь к войне наемников из других стран. ВСУ взяли в плен новых российских оккупантов. Многие из них отказываются возвращаться в РФ, а некоторых там вообще считают уже мертвыми.
- Российские оккупанты терпят потери в войне против Украины. Их уничтожают как в воздухе, так и на земле. Истребители провели в небе несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно – это истребитель и штурмовик врага.
- Вооруженные Силы Украины ликвидировали российского оккупанта, который в 2014 году руководил обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском. Речь идет о Сергее Сухареве.
- Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил о предварительном согласовании гуманитарных коридоров на территории Сумской области, а также анонсировал доставку гуманитарной помощи в область при поддержке ООН.