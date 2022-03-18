Ранок в Україні розпочався з вибухів: що відомо (відео)

На місці вибухів видно дим. Фото: колаж "Сьогодні"

У низці міст нашої країни сьогодні, 18 березня, вранці було чути вибухи. Так, близько 6:00 у Вознесенську Миколаївської області по одному зі складів окупанти завдали авіаудару.

Як повідомляє Суспільне, інформації про травмованих та загиблих поки що немає.

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Крім того, у Львові близько 6.30 також повідомили про звуки вибухів. Видно загоряння на околиці міста, інформації про руйнування та травмованих поки що немає, сказав радник голови МВС Вадим Денисенко.

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Як повідомляє мер міста Андрій Садовий, російські ракети вдарили територією в районі Львівського аеропорту.

"Поки що в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджені вікна", – написав він.

Ситуація на місці уточнюється.

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Зранку ворог наніс удари по військовій інфраструктурі поблизу Запоріжжя, повідомив в національному ефірі голова ОДА Олександр Старух.

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