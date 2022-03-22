Украинские военные сбили дроны оккупантов над Одессой

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Противовоздушная оборона Украины уничтожила огнем российские дроны над Одессой.

Об этом сообщил в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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"В ад"

"Разведка не удалась. Дроны – в ад. Следующими будут те, кто их запускал", – написал он.

Пока неизвестно, сколько дронов было уничтожено.

Напомним, над Одессой противовоздушная оборона Украины сбила вражескую крылатую ракету.

В то же время 18 марта над Одесской областью также была сбита крылатая ракета российских оккупантов.

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"Зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сбита вражеская крылатая ракета морского базирования" , – сообщило тогда воздушное командование "Юг".

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