Українські військові збили дрони окупантів над Одесою

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Протиповітряна оборона України знищила вогнем російські дрони над Одесою.

Про це повідомив у Telegram речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Реклама

"У пекло"

"Розвідка не вдалася. Дрони – в пекло. Наступними будуть ті, хто їх запускав", – написав він.

Наразі невідомо, скільки дронів було знищено.

Нагадаємо, над Одесою протиповітряна оборона України збила ворожу крилату ракету.

Водночас 18 березня над Одеською областю також було збито крилату ракету російських окупантів.

Реклама

"Зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних Сил України збито ворожу крилату ракету морського базування", – повідомило тоді повітряне командування "Південь".

Читайте також: