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"Убили выстрелами в голову": в Буче все еще находят тела жертв оккупантов (видео)

Юлия Гаврилюк
5 апреля, 16:45
Военные РФ убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы

Тела убитых оккупантами людей нашли во дворе / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В Буче Киевской области продолжают находить тела мертвых жителей. На улице Ивана Франка обнаружили три жертвы.

Об этом написал журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале "ЦАПЛИЕНКО_UKRAINE FIGHTS".

"Эти три тела обнаружили на улице Франка. У одной жертвы видно, что выстрел в голову. Сколько еще таких дворов – неизвестно", – написал Цаплиенко.

Фото: Daniel Berehulak-Rodriguez

Зверства российских оккупантов под Киевом

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