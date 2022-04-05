"Убили выстрелами в голову": в Буче все еще находят тела жертв оккупантов (видео)

Тела убитых оккупантами людей нашли во дворе / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня
В Буче Киевской области продолжают находить тела мертвых жителей. На улице Ивана Франка обнаружили три жертвы.
Об этом написал журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале "ЦАПЛИЕНКО_UKRAINE FIGHTS".
"Эти три тела обнаружили на улице Франка. У одной жертвы видно, что выстрел в голову. Сколько еще таких дворов – неизвестно", – написал Цаплиенко.
Фото: Daniel Berehulak-Rodriguez
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, тела жертв хаотически разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторые из них – подростки лет 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.
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