"Вбили пострілами в голову": у Бучі все ще знаходять тіла жертв окупантів (відео)

Тіла вбитих окупантами людей знайшли у дворі / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні
У Бучі Київської області продовжують шукати тіла мертвих мешканців. На вулиці Івана Франка виявили три жертви.
Про це написав журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі "ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS".
"Ці три тіла знайшли на вулиці Франка. В однієї жертви видно, що постріл у голову. Скільки ще таких дворів – невідомо.", – написав Цаплієнко.
Фото: Daniel Berehulak-Rodriguez
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, тіла жертв хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди були беззбройні.
- У місті Бучі Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них – підлітки років 14.
- Російські окупанти у Бучі в підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.
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