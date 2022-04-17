Третья мировая война уже идет в Украине – мэр Бучи

Третья мировая война уже идет на территории Украины. Однако сейчас в этой войне действуют современные вооруженные силы.

О таком рассказал мэр Бучи Анатолий Федорук в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Это фактически третья мировая война идет на территории Украины. Да, кто-то понимает мировую войну, как классическую. Совсем по-другому сегодня действуют вооруженные силы. Современные вооруженные силы. Вот как действуют наши ВСУ – они профессионалы. Они могли стереть Бучу с лица земли, выгоняя российских орков, но они этого не сделали. Корректно, точечно и по заслугам им. Я благодарен нашим вооруженным силам, что они мой город сберегли нам", – говорит Анатолий Федорук.