Третья мировая война уже идет в Украине – мэр Бучи

Мэр Бучи рассказал про ход войны в стране / Коллаж "Сегодня"
Третья мировая война уже идет на территории Украины. Однако сейчас в этой войне действуют современные вооруженные силы.
О таком рассказал мэр Бучи Анатолий Федорук в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Это фактически третья мировая война идет на территории Украины. Да, кто-то понимает мировую войну, как классическую. Совсем по-другому сегодня действуют вооруженные силы. Современные вооруженные силы. Вот как действуют наши ВСУ – они профессионалы. Они могли стереть Бучу с лица земли, выгоняя российских орков, но они этого не сделали. Корректно, точечно и по заслугам им. Я благодарен нашим вооруженным силам, что они мой город сберегли нам", – говорит Анатолий Федорук.
Зверства оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи военные РФ убили десятки мирных жителей, их тела хаотично разбросаны на улицах города. На многих жертвах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым на вид лет по 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.
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