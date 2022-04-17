Третя світова війна вже триває в Україні – мер Бучі

Третя світова війнавже триває на території України. Проте зараз у цій війні діють сучасні збройні сили.

Про це розповів мер Бучі Анатолій Федорук у інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Це фактично третя світова війна триває на території України. Так, хтось розуміє світову війну як класичну. Зовсім інакше сьогодні діють збройні сили. Сучасні збройні сили. Ось як діють наші ЗСУ – вони професіонали. Вони могли стерти Бучу з лиця землі, виганяючи російських орків, але цього не зробили. Коректно, точково і за заслугами їм. Я вдячний нашим збройним силам, що вони моє місто збрегли нам", – каже Анатолій Федорук.