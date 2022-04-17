Третя світова війна вже триває в Україні – мер Бучі

Мер Бучі розповів про хід війни в країні / Колаж "Сьогодні"
Третя світова війнавже триває на території України. Проте зараз у цій війні діють сучасні збройні сили.
Про це розповів мер Бучі Анатолій Федорук у інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.
Це фактично третя світова війна триває на території України. Так, хтось розуміє світову війну як класичну. Зовсім інакше сьогодні діють збройні сили. Сучасні збройні сили. Ось як діють наші ЗСУ – вони професіонали. Вони могли стерти Бучу з лиця землі, виганяючи російських орків, але цього не зробили. Коректно, точково і за заслугами їм. Я вдячний нашим збройним силам, що вони моє місто збрегли нам", – каже Анатолій Федорук.
Звірства окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі військові РФ вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично розкидані на вулицях міста На багатьох жертвах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.
- У Бучі у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, яким на вигляд років по 14.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – тортурну, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.
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