Тела замученных украинцев на улицах Бучи появились до вывода оттуда войск РФ – спутниковые снимки

Буча, спутниковый снимок Maxar Technologies (слева). Фото: коллаж "Сегодня"
Согласно последним спутниковым снимкам, тела убитых российскими оккупантами украинцев лежали на улицах Бучи в течение нескольких недель, что противоречит заявлениям России о том, что они были подброшены Украиной.
Об этом сообщает SkyNews.
Ранее МИД России опроверг обвинения украинской стороны в причастности ВС РФ к массовым убийствам мирных жителей в Буче, заявив, что "в то время, пока город находился под контролем российских военных, ни один его житель не пострадал от какого-либо насилия". Теперь журналисты доказали, что это ложь.
Чтобы установить дату появления тел на улицах, журналисты сравнили изображения улиц в разные дни. В результате они выяснили, что "ряд темных объектов, напоминающих по размеру человеческие тела", появились на ул. Яблонской в Буче в период между 9 и 11 марта. При этом снимки от 2 апреля подтверждают, что они лежали в таком же положении, в котором их обнаружила украинская армия, вошедшая в город.
Проанализировав еще одно видео с изображением трех тел на ул. Яблонской и спутниковые снимки, расследователи приходят к выводу, что эти тела появились на улице в период между 20 и 21 марта, то есть когда город еще находился во власти российских военных.
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, тела жертв хаотически разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторые из них – подростки лет 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.