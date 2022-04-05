Тела замученных украинцев на улицах Бучи появились до вывода оттуда войск РФ – спутниковые снимки

Буча, спутниковый снимок Maxar Technologies (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Согласно последним спутниковым снимкам, тела убитых российскими оккупантами украинцев лежали на улицах Бучи в течение нескольких недель, что противоречит заявлениям России о том, что они были подброшены Украиной.

Об этом сообщает SkyNews.

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Ранее МИД России опроверг обвинения украинской стороны в причастности ВС РФ к массовым убийствам мирных жителей в Буче, заявив, что "в то время, пока город находился под контролем российских военных, ни один его житель не пострадал от какого-либо насилия". Теперь журналисты доказали, что это ложь.

Чтобы установить дату появления тел на улицах, журналисты сравнили изображения улиц в разные дни. В результате они выяснили, что "ряд темных объектов, напоминающих по размеру человеческие тела", появились на ул. Яблонской в Буче в период между 9 и 11 марта. При этом снимки от 2 апреля подтверждают, что они лежали в таком же положении, в котором их обнаружила украинская армия, вошедшая в город.

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Проанализировав еще одно видео с изображением трех тел на ул. Яблонской и спутниковые снимки, расследователи приходят к выводу, что эти тела появились на улице в период между 20 и 21 марта, то есть когда город еще находился во власти российских военных.

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