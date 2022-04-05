Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Війна Вторгнення

Тіла закатованих українців на вулицях Бучі з'явилися до виведення звідти військ РФ – супутникові знімки

Марія Дмитренко
5 квітня, 16:55
Росія відкидає звинувачення у військових злочинах у Бучі, але правду неможливо приховати

Буча, супутникове фото Maxar Technologies (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Згідно з останніми супутниковими знімками, тіла вбитих російськими окупантами українців лежали на вулицях Бучі протягом кількох тижнів, що суперечить заявам Росії про те, що їх підкинула Україна.

Про це повідомляє SkyNews.

Реклама

Раніше МЗС Росії спростувало звинувачення української сторони в причетності ЗС РФ до масових вбивств мирних жителів у Бучі, заявивши, що "у той час, поки місто знаходилося під контролем російських військових, жоден його мешканець не постраждав від будь-якого насильства". Наразі журналісти довели, що це брехня.

Щоб встановити дату появи тіл на вулицях, журналісти порівняли зображення вулиць у різні дні. В результаті вони з'ясували, що "низка темних об'єктів, що нагадують за розміром людські тіла", з'явилися на вул. Яблонської в Бучі в період між 9 та 11 березня. При цьому знімки від 2 квітня підтверджують, що вони лежали в такому ж становищі, як їх виявила українська армія, що увійшла до міста.

Реклама

Проаналізувавши ще одне відео із зображенням трьох тіл на вул. Яблонські та супутникові знімки, розслідувачі приходять до висновку, що ці тіла з'явилися на вулиці в період між 20 та 21 березня, тобто коли місто ще знаходилося у владі російських військових.

Звірства російських окупантів під Києвом