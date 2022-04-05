Тіла закатованих українців на вулицях Бучі з'явилися до виведення звідти військ РФ – супутникові знімки

Буча, супутникове фото Maxar Technologies (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Згідно з останніми супутниковими знімками, тіла вбитих російськими окупантами українців лежали на вулицях Бучі протягом кількох тижнів, що суперечить заявам Росії про те, що їх підкинула Україна.

Про це повідомляє SkyNews.

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Раніше МЗС Росії спростувало звинувачення української сторони в причетності ЗС РФ до масових вбивств мирних жителів у Бучі, заявивши, що "у той час, поки місто знаходилося під контролем російських військових, жоден його мешканець не постраждав від будь-якого насильства". Наразі журналісти довели, що це брехня.

Щоб встановити дату появи тіл на вулицях, журналісти порівняли зображення вулиць у різні дні. В результаті вони з'ясували, що "низка темних об'єктів, що нагадують за розміром людські тіла", з'явилися на вул. Яблонської в Бучі в період між 9 та 11 березня. При цьому знімки від 2 квітня підтверджують, що вони лежали в такому ж становищі, як їх виявила українська армія, що увійшла до міста.

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Проаналізувавши ще одне відео із зображенням трьох тіл на вул. Яблонські та супутникові знімки, розслідувачі приходять до висновку, що ці тіла з'явилися на вулиці в період між 20 та 21 березня, тобто коли місто ще знаходилося у владі російських військових.

Звірства російських окупантів під Києвом

Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, тіла жертв хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди були беззбройні.

У місті Бучі Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них – підлітки років 14.