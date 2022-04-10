Стратегический объект? Россияне разбомбили ракетой эко-туалет на огороде возле Гуляйполя (фото)

Разбитый туалет на огороде возле Гуляйполя. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты разбили высокоточной авиационной ракетой Х-29 класса "воздух-земля" эко-туалет возле Гуляйполя.

Об этом сообщает в Facebook оперативное командование "Север".

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"Нет аналогов"

"Нет аналогов. Российская высокоточная авиационная ракета Х-29 класса "воздух-земля", которая предназначена для уничтожения железобетонных сооружений, мостов, посадочных полос и кораблей водоизмещением до 10 000 тонн и подводных лодок в надводном положении, развалила эко-туалет на огороде возле Гуляйполя" , – отметили в командовании.

Фото – facebook.com/AFUStratCom.

Фото – facebook.com/AFUStratCom.

Фото – facebook.com/AFUStratCom.

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Напомним, российские войска ракетными ударами практически полностью уничтожили аэропорт Днепра, а также его инфраструктуру. Об этом сообщил глава ОГА Валентин Резниченко.

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