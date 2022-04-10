Стратегічний об'єкт? Росіяни розбомбили ракетою екотуалет на городі біля Гуляйполя (фото)

Розбитий туалет на городі біля Гуляйполя. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти розбили високоточною авіаційною ракетою Х-29 класу "повітря-земля" екотуалет біля Гуляйполя.

Про це повідомляє в Facebook оперативне командування "Північ".

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"Немає аналогів"

"Немає аналогів. Російська високоточна авіаційна ракета Х-29 класу "повітря-земля", яка призначена для знищення залізобетонних споруд, мостів, посадкових смуг та кораблів водотоннажністю до 10 000 тонн і підводних човнів у надводному положенні, розвалила екотуалет на городі поблизу Гуляйполя", – зазначили в командуванні.

Фото – facebook.com/AFUStratCom.

Фото – facebook.com/AFUStratCom.

Фото – facebook.com/AFUStratCom.

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Нагадаємо, російські війська ракетними ударами практично повністю знищили аеропорт Дніпра, а також його інфраструктуру. Про це повідомив голова ОДА Валентин Резніченко.

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