Окупанти вдарили по звільненій Сумській області, є поранений

Обстріл здійснили по селу поблизу міста Шостка, влучили у житловий будинок

Дмитро Живицький повідомив про обстріл Сумської області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстріляли село поблизу Шостки у Сумській області. В результаті поранення отримала одна людина.

Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький в Facebook.

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Обстріл відбувся сьогодні зранку, 8 квітня. Водночас, не указано, з чого саме була здійснена атака.

"У селі Собичеве пошкоджений житловий будинок мирних мешканців. Одна людина отримала осколкове поранення", – йдеться в повідомленні.

Сумська область звільнена від окупантів

Раніше Живицький повідомив, що ЗСУ повністю звільнили територію Сумщини від окупантів. Місцевих жителів попередили, що якщо вони чують звуки вибухів – це працюють українські рятувальники та вибухотехніки.

Наразі експерти знешкоджують боєприпаси, які залишили російські військові на нашій землі. Живицький закликав поки що не прибирати територію області, оскільки можна натрапити на вибухівку.

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В області триває зачистка

Ще 1 квітня було відомо, що російські війська розширювали свою присутність на Сумщині, а також вороги обкопувалися в громадах.

Одночасно з цим ворог відводив техніку в бік кордону, яка раніше розміщувалася на Броварському напрямку. 4 квітня стало відомо, що російські окупанти завершили виведення військ. Дорогою вони отримали багато "сюрпризів" від ЗСУ – виїхати з української землі вдалося не всім ворогам.

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