Окупанти вдарили по звільненій Сумській області, є поранений

Російські окупанти обстріляли село поблизу Шостки у Сумській області. В результаті поранення отримала одна людина.
Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький в Facebook.
Обстріл відбувся сьогодні зранку, 8 квітня. Водночас, не указано, з чого саме була здійснена атака.
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"У селі Собичеве пошкоджений житловий будинок мирних мешканців. Одна людина отримала осколкове поранення", – йдеться в повідомленні.
Сумська область звільнена від окупантів
Раніше Живицький повідомив, що ЗСУ повністю звільнили територію Сумщини від окупантів. Місцевих жителів попередили, що якщо вони чують звуки вибухів – це працюють українські рятувальники та вибухотехніки.
Наразі експерти знешкоджують боєприпаси, які залишили російські військові на нашій землі. Живицький закликав поки що не прибирати територію області, оскільки можна натрапити на вибухівку.
В області триває зачистка
Ще 1 квітня було відомо, що російські війська розширювали свою присутність на Сумщині, а також вороги обкопувалися в громадах.
Одночасно з цим ворог відводив техніку в бік кордону, яка раніше розміщувалася на Броварському напрямку. 4 квітня стало відомо, що російські окупанти завершили виведення військ. Дорогою вони отримали багато "сюрпризів" від ЗСУ – виїхати з української землі вдалося не всім ворогам.
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