Русский бунт. На Донбассе захватчики едва не расстреляли своего генерала Солодчука

Оккупанты едва не расстреляли своего генерала Валерия Солодчука. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские солдаты готовы убивать своих генералов, которые заставляют их идти в наступление. Так, в Донецкой области контрактники РФ чуть не расстреляли приехавших генерала Валерия Солодчука и его охрану, чтобы обуздать бунт и заставить "отказников" продолжать воевать. Но солдаты отказались выполнять приказ. Так что российский генерал позорно сбежал с передовой. Добавим, что Валерий Солодчук командует 36-й общевойсковой армией РФ, которая воюет сейчас против Украины.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который перехватила СБУ.

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"У нас батарея практически вся в отказ пошла. Он начал стволом махать, стрелять: "Я, говорит, вас завалю, если вы, нах*й, не поедете туда!.." И все. Тут пацаненок: "Иди, говорит, вали!". Еб*ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: "Ну давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся тут". Все. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть не перестрелялись все нах*й. Он в свой бобик сел, уехал", – рассказывает жене захватчик.

Он жалуется, что от их бригады (более 600 человек) осталась только треть, а остальные – погибли или ранены.

"Надо как-то выбираться". Солдаты РФ ждут не дождутся, чтобы сбежать из Украины – перехват

Контрактники в армии России ждут конца мая, чтобы быстрее бежать из Украины. В конце этого месяца истекает определенный законодательством РФ 90-дневный срок на проведение "спецоперации". Поэтому захватчики, которые въехали в Украину в феврале, могут "законно" покинуть службу. Об этом свидетельствуют телефонные разговоры оккупантов, которые перехватила СБУ.

"Сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке", – говорит оккупант с другом.

А вот найти новых желающих воевать непросто. Поэтому командование пытается удержать этих вояк.

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"Приезжают, агитируют там, какими только способами: "Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедете, кто тут останется". Пугают, что характеристику испортят в личном деле, но еще ни одного это не остановило".

"Надеемся, что армия оккупантов все-таки станет меньше до лета. А если нет – наши защитники помогут им вернуться домой", – заявили в СБУ.

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