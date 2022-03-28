Российские оккупанты покинули Славутич

В Славутиче больше нет оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты покинули город Славутич. Над населенным пунктом развевается украинский флаг.

Об этом сообщил городской голова Юрий Фомичев.

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Мэр городов опроверг фейки вражеской пропаганды, что якобы местные власти сотрудничают с оккупантами и просили их о гуманитарной помощи.

"Никакого сотрудничества с оккупантами мы не ведем. Они выполнили свою работу, которую хотели сделать. Проверили город, сегодня они завершили это делать, и выехали за пределы города. В городе сейчас их нет. Мы самостоятельно решаем все свои проблемы. Нам не нужна ничья гуманитарная помощь, нам всего хватает. Нам помогают из всех городов и городков Украины", — сказал Фомичев.

Мэр города отметил, что Славутич живет под украинским флагом и по украинским законам.

ВСУ освободили два села в Запорожской области

ВСУ уволили два населенных пункта в Запорожской области – села Полтавка и Малиновка.

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В результате успешной наступательной операции силами Мелитопольского батальона территориальной обороны вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края были полностью освобождены от российских оккупантов села Полтавка и Малиновка к востоку от города Гуляйполе.