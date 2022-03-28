Російські окупанти залишили Славутич

У Славутичі більше немає окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти залишили місто Славутич. Над населеним пунктом майорить український прапор.

Про це повідомив міський голова Юрій Фомічев.

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Мер міст спростував фейки ворожої пропаганди, що нібито місцева влада співпрацює з окупантами та просила їх про гуманітарну допомогу.

"Жодної співпраці з окупантами ми не ведемо. Вони виконали свою роботу, яку хотіли зробити. Перевірили місто, сьогодні вони завершили це робити, і виїхали за межі міста. У місті зараз їх немає. Ми самотужки вирішуємо всі свої проблеми. Нам не треба нічия гуманітарна допомога, нам всього вистачає. Нам допомагають з усіх міст та містечок України", — сказав Фомічев.

Мер міста зазначив, що Славутич живе під українським прапором і по українських законах.

ЗСУ звільнили два села у Запорізькій області

ЗСУ звільнили два населені пункти в Запорізькій області – села Полтавка та Малинівка.

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Внаслідок успішної наступальної операції силами Мелітопольського батальйону територіальної оборони разом з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю було повністю звільнено від російських окупантів села Полтавка та Малинівка на схід від міста Гуляйполе.