Россия пытается спасти с затонувшей "Москвы" ракеты и секретные документы

Россия хочет спасти секретные документы из крейсера "Москва". / Фото: Коллаж: Сегодня

На месте, где затонул российский крейсер "Москва", работает специальный спасательный корабль "Коммуна". Его спустили на воду еще в 1912 году и он считается одним из старейших действующих боевых кораблей в вооружении российского ВМФ.

Об этом пишет Bild.

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Спасательный корабль работает для того, чтобы достать с затонувшей "Москвы" ракеты, которыми был оснащен корабль. Кроме того, Россия пытается спасти секретные документы и военное оборудование.

"Из-за размеров Москвы (187 метров в длину) 110-летней Коммуне вряд ли удастся поднять с глубины затонувший крейсер целиком. Но будут предприняты попытки спасти противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен корабль, а также секретные документы и военное оборудование", – пишет издание.

Россия продолжает врать о судьбе экипажа "Москвы"

Родители срочников, которые погибли на флагмане Черноморского флота РФ крейсере "Москва", утверждают, что командование ВС РФ врет о том, что на самом деле произошло с военнослужащими. Им говорят, что солдаты пропали без вести и больше никакой информации не дают.

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Родители матросов самостоятельно пытаются найти своих детей. В СМИ попали фамилии некоторых пропавших без вести – Никита Сыромясов, Егор Шкребец, Никита Ефременко, Игорь Кутняк и Леонид Савин.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, никто из членов экипажа "Москвы" не выжил – все погибли. Также была информация, что из 510 членов экипажа спасли всего 14 человек и они находятся в госпитале.

Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей РФ в войне с Украиной. Его цена – около $750 млн.

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