Россия пытается достать ракеты и документы с крейсера "Москва" – СМИ

Военные РФ хотят достать ракеты из крейсера "Москва" / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

РФ предпринимает попытки достать с затонувшего крейсера "Москва" противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен корабль, а также секретные документы и военное оборудование.

Об этом пишет Bild.

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На месте, где затонул крейсер "Москва", работает специальный спасательный корабль "Коммуна". Он был спущен на воду еще в 1912 году и считается одним из старейших действующих боевых кораблей в вооружении российского ВМФ.

В сообщении добавили, что из-за размеров "Москвы" (187 метров в длину) 110-летней "Коммуне" вряд ли удастся поднять с глубины затонувший крейсер целиком. Но будут предприняты попытки спасти противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен корабль, а также секретные документы и военное оборудование, говорится в публикации.

Россия продолжает врать о судьбе экипажа "Москвы"

Родители срочников, которые погибли на флагмане Черноморского флота РФ крейсере "Москва", утверждают, что командование ВС РФ врет о том, что на самом деле произошло с военнослужащими. Им говорят, что солдаты пропали без вести и больше никакой информации не дают.

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Родители матросов самостоятельно пытаются найти своих детей. В СМИ попали фамилии некоторых пропавших без вести – Никита Сыромясов, Егор Шкребец, Никита Ефременко, Игорь Кутняк и Леонид Савин.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, никто из членов экипажа "Москвы" не выжил – все погибли. Также была информация, что из 510 членов экипажа спасли всего 14 человек и они находятся в госпитале.

Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей РФ в войне с Украиной. Его цена – около $750 млн.

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