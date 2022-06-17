Россия может попытаться подставить защитников Украины в битве за Херсон – ISW

Оккупанты готовят новую схему, чтобы запутать жителей Херсона / Фото: Коллаж: Сегодня

Возле Херсона оккупанты могут проводить атаки под фальшивым флагом, чтобы помешать поддержке населения украинских контрнаступательных операций. Об этом в свежей сводке сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

По информации ISW, армия РФ продолжает укреплять резервные позиции в Херсонской и Николаевской областях, скорее всего это делается, в ответ на контратаки украинцев. Оккупанты улучшили оборонительные позиции юго-восточнее Давыдова брода.

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Также они демонтируют бетонные ирригационные сооружения в Херсонской области, чтобы скрыть тяжелую артиллерию от украинских ударов.

Оккупанты регулярно обстреливали позиции ВСУ на границах Херсон-Николаев и Херсон-Днепропетровская область. Это делалось с целью помешать продвижению наших военных.

Сообщается, что войска страны-агрессора используют небольшие штурмовые группы вместо полноценных батальонно-тактических групп.

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В то же время украинские силы, вероятно, возобновили контрнаступательную операцию на запад и северо-запад от Изюма. Целью этих наступлений могут быть наземные пути снабжения, которые россияне используют для обеспечения оккупационных войск в районе Изюма и лимана.

Отмечается, что взрыв в Чернобыевке, в результате которого погибли мирные жители, могли устроить россияне, чтобы настроить местное население против ВСУ.

Российские силы отдают приоритет операциям по нарушению украинских наземных линий связи (GLOC) с Лисичанском с нескольких направлений.

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Верховный главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что российские силы одновременно наносят удары на Донбассе по девяти направлениям: Попасная-Комышеваха, Попасная-Николаевка, Попасная-Берестово, Богородично-Славянск, Изюм-Славянск, Попасная-Светлодарск, Северодонецк-Лисичанск, Северодонецк-Метолкино, Комушуваха-Тошковка.

Заместитель начальника Главного оперативного штаба Генштаба Украины Алексей Громов отметил, что российские силы используют для наступательных операций более мелкие подразделения (штурмовые группы размером с роту или взвод), а не полноценные батальонные тактические группы (БТГ). Громов добавил, что российские войска не ведут наступательных операций ночью.

Ситуация в Херсоне

Российские оккупанты похитили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника. Это произошло возле общежития вуза. По предварительным данным, команду схватить мужчину дала коллаборантка Татьяна Томилина.

Военный эксперт Олег Жданов ранее рассказал, что для освобождения Херсона украинским войскам не нужно штурмовать город "в лоб". По его словам, достаточно взять оккупантов в полукольцо и прижать к Днепру. Также огневым контролем не давать снабжать эту группировку, она долго не выдержит.

Накануне была информация о том, что в Херсоне взорвали служебный автомобиль экс-мэра Сальдо, который после прихода оккупантов перешел на сторону России. Вскоре Владимир Сальдо, который был назначен главой оккупированной Херсонской области, записал видеообращение, в котором опроверг слухи по поводу своего ранения при взрыве служебного автомобиля.

13 июня стало известно, что украинские военные продвинули линию фронта в Запорожской области на 5-10 км.